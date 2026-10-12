Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Ons altın 4 bin 206 dolara çıkarken gram altın 6 bin 650 TL seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcıların gözü, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yön verebilecek enflasyon verilerine çevrildi. Bu hafta açıklanacak kritik ekonomik verilerin altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Altın fiyatları, ABD dolarındaki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Spot altın, 2 Ekim'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test ederken 12 Ekim Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 206,01 dolara çıktı. Yatırımcılar ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarına yön verebilecek enflasyon verilerini beklemeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle girdi. ABD dolarının değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, değerli metalin fiyatını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Ons altın, gün içerisinde 2 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından sabah saatlerinde 4 bin 206 doların üzerinde işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ve doların sakin seyrinin altına yükseliş için alan açtığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji alanında ateşkes ilan etmesinin ardından petrol piyasalarında aşağı yönlü hareket yaşandı.

Trump, taraflar arasında enerji ateşkesinin derhal yürürlüğe gireceğini açıklarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, anlaşmanın ayrıntılarını görmek istediklerini ifade etti. Rusya'dan küresel piyasalara daha fazla petrol arzı sağlanabileceği beklentisi, enerji fiyatlarını aşağı çekti.

Petrol fiyatlarının gerilemesi, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine katkıda bulunurken doların zayıflaması da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE KİLİTLENDİ

Altın yatırımcılarının odağında bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları bulunuyor. Çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Perşembe günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak tercih edilse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan değerli metale yönelik talebi sınırlayabiliyor.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN KRİTİK HAFTA

CME FedWatch verilerine göre türev piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 17, aralık ayına kadar faiz artışı olasılığı ise yüzde 86 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan yaşam maliyetlerinin hane halkı harcamaları üzerindeki baskısı, ABD'de tüketici güveninin ekim ayı başında gerilemeye devam etmesine neden oldu.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,5 değer kazanarak ons başına 61 dolar seviyesine ulaşırken platin yüzde 1 artışla 1.704,70 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 1,2 yükselerek 1.161,81 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

12 Ekim sabahı erişilebilen fiyat ekranında spot gram altın yaklaşık 6 bin 653 TL seviyesinde bulunurken serbest piyasa gram altının son kayıtlı satış fiyatı 6 bin 630,65 TL oldu.

Çeyrek altının son kayıtlı satış fiyatı 10 bin 841,11 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin 600 TL olarak yer aldı. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlarının farklılaşabileceği, rakamların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiPiyasaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz Çorum FK’deki ilk maçında eski takımını devirdi Burak Yılmaz Çorum FK'deki ilk maçında eski takımını devirdi
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım Sergen Yalçın 5 ismin üstünü çizdi: Barcelona maçında kesinlikle oynamamaları lazım
İspanya’da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum Vincenzo Italiano: Perşembe günü oynayamayacağını düşünüyorum
07:00
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
06:42
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
06:26
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
05:40
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 07:30:46. #7.12#
SON DAKİKA: Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei