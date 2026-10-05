Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin çok altında kalan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırım baskısını azaltmasıyla yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 162 dolara kadar çıkarken, gram altın 6 bin 579 lirayı gördü; piyasaların gözü şimdi Fed'den gelecek mesajlara çevrildi.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın, 4 bin 150 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi etti. Değerli metaldeki yükselişte, ABD'den gelen ve beklentilerin altında kalan istihdam verileri etkili oldu.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

ABD ekonomisi eylül ayında yalnızca 29 bin kişilik yeni istihdam oluşturdu. Piyasalarda 90 bin kişilik artış beklenirken, ağustos ayına ilişkin istihdam artışı da 133 bine revize edildi.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. Yıllık ücret artışı ise beklentilerin aksine yüzde 3'e gerileyerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla artırmasına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu gelişme altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesini destekledi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasalarda Fed'in bu ay para politikasında değişikliğe gitmeme ihtimali yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanıyor. Aralık ayında faiz artırımı beklentisi ise yüzde 69 civarında bulunuyor.

Yatırımcıların bu hafta Fed'den gelecek mesajlara ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarına odaklanması bekleniyor.

TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelere rağmen ABD Hazine tahvillerindeki yüksek getiriler değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Tahvil getirilerinin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının yükselişini sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DE TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler de yakından izleniyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı askeri operasyon başlatması bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Jeopolitik risklerdeki artış, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlamasında takip edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın güne 4 bin 138 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 132 dolar, en yüksek 4 bin 162 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 142 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 6 bin 536 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 528 lirayı gören gram altın, en yüksek 6 bin 579 liraya çıktı. Gram altın şu sıralarda 6 bin 548 liradan alıcı buluyor.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiFEDSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si eridi Güven Hokna bambaşka biri oldu Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı Dosyasından neler çıktı neler Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:09
Merve Özbey sahneden inerken düştü Apar topar hastaneye kaldırıldı
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:39
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:13
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
07:31
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat’ı takipten çıkardı
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı
07:28
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
07:06
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler
06:54
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu 4 kişi hayatını kaybetti
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
06:47
ABD’den İsrail’e kritik takviye Barak’tan dikkat çeken savaş iddiası
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası
06:34
İsrail’de yankı uyandıran önerge kabul edildi Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:36:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei