Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın, 4 bin 150 dolar seviyesinin üzerine çıkarak önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi etti. Değerli metaldeki yükselişte, ABD'den gelen ve beklentilerin altında kalan istihdam verileri etkili oldu.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

ABD ekonomisi eylül ayında yalnızca 29 bin kişilik yeni istihdam oluşturdu. Piyasalarda 90 bin kişilik artış beklenirken, ağustos ayına ilişkin istihdam artışı da 133 bine revize edildi.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. Yıllık ücret artışı ise beklentilerin aksine yüzde 3'e gerileyerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha fazla artırmasına yönelik beklentileri zayıflattı. Bu gelişme altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesini destekledi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasalarda Fed'in bu ay para politikasında değişikliğe gitmeme ihtimali yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanıyor. Aralık ayında faiz artırımı beklentisi ise yüzde 69 civarında bulunuyor.

Yatırımcıların bu hafta Fed'den gelecek mesajlara ve para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarına odaklanması bekleniyor.

TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelere rağmen ABD Hazine tahvillerindeki yüksek getiriler değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Tahvil getirilerinin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının yükselişini sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DE TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler de yakından izleniyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı askeri operasyon başlatması bölgedeki tansiyonu yükseltti.

Jeopolitik risklerdeki artış, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlamasında takip edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın güne 4 bin 138 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 132 dolar, en yüksek 4 bin 162 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 142 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 6 bin 536 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 6 bin 528 lirayı gören gram altın, en yüksek 6 bin 579 liraya çıktı. Gram altın şu sıralarda 6 bin 548 liradan alıcı buluyor.