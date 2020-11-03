Altınyayla Kaymakamı Akköz öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Akköz, 498 öğrencinin eğitim gördüğü kız ve erkek öğrenci pansiyonu bulunan okulu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Akköz, 65 kız ve 44 erkek öğrencinin kaldığı okul pansiyonunda, etüt sınıfları, odaları ve yemekhanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeleri de denetleyerek öğrencilerle yemek yedi.

Daha sonra 8 köyden taşımalı eğitim yapan öğrenci servislerini denetleyen Akköz, sürücülerden Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Okumanın önemini anlatan Akköz, eğitim konusunda öğrencilere her türlü desteği vereceklerini söyledi.

İlçedeki tüm okullarda Kovid-19 tedbirlerinin alınarak yüz yüze eğitimin başladığını dile getiren Akköz, "Öğrencilerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Velilerin emaneti olan öğrencilerimizin evlerinden okullarına güvenli bir şekilde gidip gelmeleri ve hijyenik bir ortamda eğitimlerine devam etmeleri için her türlü tedbir aldık ve almaya devam ediyoruz." dedi.

Akköz'e ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Mermer eşlik etti.