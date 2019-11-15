Son Dakika › 3. Sayfa › Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası - Son Dakika
Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası
6 saat önce
Giresun'un Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Baybar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Giresun'un Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Baybar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.
Edinilen bilgilere göre, bir süredir Belediye Başkanı Suat Aybar tarafından kendisine mobing uygulandığını iddia eden Fen İşleri Müdürü Emin Aksu belediye binasında yumruklu saldırıyla darp edildiğini belirterek Alucra Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Başkan Baybar'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar