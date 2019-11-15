Son Dakika Haberleri: Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası - Son Dakika

Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası

6 saat önce

Giresun'un Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Baybar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Alucra Belediye Başkanı Baybar'ın Fen İşleri Müdürünü darp ettiği iddiası, System.String[]

Giresun'un Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Baybar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.


Edinilen bilgilere göre, bir süredir Belediye Başkanı Suat Aybar tarafından kendisine mobing uygulandığını iddia eden Fen İşleri Müdürü Emin Aksu belediye binasında yumruklu saldırıyla darp edildiğini belirterek Alucra Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Başkan Baybar'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Alucra Devlet Hastanesi, Giresun, Alucra, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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