AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı

21.09.2022 01:32
AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı

AMD RDNA 3 GPU lansman tarihi belli oldu. AMD Radeon RX 7000 ekran kartı ailesi hakkında tüm bilinenler haberimizde.

AMD, RDNA 3 ekran kartları için lansman tarihini paylaştı. RDNA 3 teknolojisinde çalışacak Radeon RX 7000 ekran kartları, 3 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Donanım devinin lansman açıklaması, Nvidia'nın GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdüğü gün paylaşılmasıyla dikkat çekti.

AMD RX 7000 RDNA 3 ekran kartları geliyor

AMD Radeon Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Herkelman tarafından yapılan son açıklamada, AMD RDNA 3 ekran kartları duyurusu resmiyet kazandı. Henüz ekran kartlarının modelleri bilinmiyor olsa da, RX 7000 ailesi olarak adlandırılacağını düşünüyoruz.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt

— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022

3 Kasım'da yapılacak lansmanda yeni nesil GPU'lara ve RDNA 3'e yer verilecek. Şimdiye kadar bildiğimiz detaylar arasında Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarının 5nm mimarisinde tasarlanacağı bulunuyor. Ayrıca RDNA 3 ile daha yüksek performans ve yüzde 50'ye varan daha fazla güç verimliliğine sahip olacak.

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Yeni nesil ekran kartları hem grafik hem de bellek yongalarını içerecek şekilde çok yongalı bir modül tasarımına yer verecek. Daha önceki bilgiler RX 7000 ailesinin, 4 GHz GPU saat hızında çalışan ilk modeller olacağını gösterdi.

RX 7000 yeniden tasarlanmış Compute Unit, tamamen optimize edilmiş bir grafik hattı ve yeni nesil Infinity Cache gibi bir dizi yeni teknolojiye yer verecek. Ek olarak, uyarlanabilir güç yönetimi de dahil olmak üzere yeni teknolojiler ile gelecek.

AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı

"RDNA 3 Kasım" sloganıyla paylaşılan yeni etkinlik, Nvidia GeForce RTX 40 serisi lansmanının yapıldığı gün paylaşılmasıyla merak uyandırdı. Nvidia'nın en yeni RTX 4090 ve 4080 modelleri hakkında detaylı bilgi için bu yazımıza gidebilirsiniz.

Peki siz AMD RDNA 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı! NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı!
Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Nvidia, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AMD'den Nvidia'ya çelme! RX 7000 çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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