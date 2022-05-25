AMD Ryzen 7000 serisi, APU'ya alternatif olabilecek mi?

AMD geçtiğimiz günlerde Ryzen 7000 serisi yeni nesil işlemcilerini tanıttı. Dünyanın en gelişmişi olarak lanse edilen bu çiplerin içerisinde ise RDNA 2 GPU birimlerinin kullanıldığı söylendi. Bu nedenle bir çok kişi APU'lara yeni bir alternatif getirildiğini söylüyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgiler APU rakibi performans bekleyenleri üzecek.

AMD Ryzen 7000 serisi grafikleri oyuncular için yeterli değil!

Computex 2022 açılış konuşması konuşmasında söz alan AMD Teknik Pazarlama Direktörü Robert Hallock, önümüzdeki yıllarda CPU ve APU'ların birleşeceğini doğruladı. Bununla birlikte yeni AMD Ryzen 7000 serisi içerisinde RDNA 2 GPU'ya da yer verileceği söylenince herkes bu değişimin beklenenden hızlı geleceğini düşündü.

Fakat beklentilerin gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Hatta Hallock tarafından yapılan bir açıklamada şunlar söylendi:

Hala Ryzen 7000 serisini CPU olarak düşünüyoruz. Çünkü (entegre grafikleri) oyun oynayabilen büyük bir grafik motoruna sahip APU'lardan farklı görüyoruz. Fakat geleceğe baktığımızda, bu seçeneklerin her ikisi de bizim işlemci ailemizde mevcut olacak.

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AMD, tüm 7000 serisi işlemcilerinde belirli sayılarda RDNA 2 çekirdeği olacağını doğruladı. Fakat bu yeni nesil çipleri incelediğimizde, içerisinde yer alan grafik birimlerinin oyun oynamak yerine biraz daha mobilite odaklı ve rahatlık odaklı tasarlandığını görüyoruz.

Hallock tarafından söylenenlere göre, yeni Ryzen işlemcilerin sahip oldukları entegre grafiklerin oyun dışında bazı avantajları olacak. Özellikle doğrudan işlemci üzerinde video kodlama ve kod çözme yetenekleri ön plana çıkartılıyor.

Bununla birlikte Intel'in F serisi işlemcileriyle birlikte piyasaya sürdüğü dahili grafik yongası olan çipler, oyun tarafında kısıtlı da olsa ilerleme vadediyor. Eğer AAA kalite bir oyun açmak istemiyorsanız bunu muhtemelen Intel HD Graphics ile yapabilirsiniz.

Yeni nesil AMD işlemcilerinin Intel'in dahili grafik birimi karşında nasıl sonuç vereceğini ancak çıktığında görebileceğiz. Ancak APU'lar kadar iddialı olmayacağını ve büyük fark yaratmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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