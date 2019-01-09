Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'in Konuğu Khimki

Anadolu Efes'in Konuğu Khimki

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.

Avrupa'da 639. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.

Khimki ile 4. randevu

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Avrupa, Khimki, Anadolu Efes, Spor
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