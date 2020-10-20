Ankaraspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 6. haftada deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Tek antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi, kısa çabukluk ve tam sahada taktik ağırlık çalışması yaptı.
Ankaraspor-Tuzlaspor maçı, 22 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.
- Kaynak: AA
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