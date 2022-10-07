Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun! - Son Dakika
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Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun!

07.10.2022 18:22
Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun!

Anlık mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu, insanların WhatsApp'tan uzak durması gerektiğini söyledi. İşte detaylar!

Anlık mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, dün insanlara bir çağrıda bulundu. Kurucu, çağrısında insanların WhatsApp'tan uzak durması gerektiğini ve telefonlarının hacklenmesini önlemek için başka bir uygulama kullanmaları gerektiğini söyledi.

Kurucu, WhatsApp'ın 13 yıldır kullanıcıları gözetlediğini iddia etti

Telegram kurucusu Pave Durov, dün Telegram kanalında bir açıklama yaptı. Açıklamasında geçtiğimiz hafta WhatsApp'ın açıkladığı ve bir bilgisayar korsanının bir kişinin telefonunu ele geçirdiğini, numaralara kötü amaçlı videolar göndermesine neden olan güvenlik açığına atıfta bulundu.

Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun!

Bunların yanı sıra açıklamasında, WhatsApp'ın 13 yıldır bir gözetleme aracı olduğunu belirtti. Ek olarak her yıl WhatsApp'ta kullanıcıların verilerini riske atan bir sorun söyledi. Bunun için de kullanıcıların farklı bir uygulama kullanmaları gerektiğini vurguladı.

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"Burada insanları Telegram'a geçmeye zorlamıyorum. 700 milyondan fazla aktif kullanıcı ve 2 milyondan fazla günlük kayıt ile Telegram'ın ek promosyona ihtiyacı yoktur. Dilediğiniz mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak WhatsApp'tan uzak durun; bu, 13 yıldır bir gözetleme aracıdır."

Kurucu, WhatsApp'ın geçen hafta açıkladığı güvenlik sorunu nedeniyle korsanların, kullanıcıların telefonlarındaki her şeye tam erişim sağlayabileceğini söyledi. Ayrıca en son sürümün de verileri güvenli hale getirmeyeceğini belirtti. Aynı durumun 2017'de, 2018'de ve 2019'da da tekrar ettiğini sözlerine ekledi. Durov, 2016 yılından önce WhatsApp'ta uçtan uca şifrelemenin olmadığına da dikkat çekti.

Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun!

Tekrar eden güvenlik açıklarına ek olarak Durov, kullanıcıların konuşmalarını bulutta depolamasına teşvik eden özellikten bahsetti. Ayrıca Jeff Bezos gibi zengin kişilerin bile güvende olmadığı konusunda uyardı.

"Her yıl WhatsApp'ta kullanıcıların cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun hakkında bilgi alıyoruz. Bu, orada zaten yeni bir güvenlik açığının var olduğu neredeyse kesin olduğu anlamına gelir."

Peki, siz Pavel Durov'un WhatsApp ile ilgili yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Telegram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram kurucusu uyardı: WhatsApp'tan uzak durun! - Son Dakika

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