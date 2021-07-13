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Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi - Son Dakika

Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi

13.07.2021 13:08
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi, System.String[]

Mardin'de iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavganın sonunda tarafların çocukları karakola götürüldü. Kavgaya karışan çocuklardan birinin annesi, çocuğunun karakolda olduğu haberini alınca bir an önce karakola gitmek istedi. Telaşlı anne, koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KOŞARAK KARAKOLA DOĞRU ÇIKTI

Şikayet üzerine olaya karışan iki taraf, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Polis Karakolu'na götürüldü. Alacaklı tarafın annesi olan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çocuklarının kavga ettiğini ve polis karakolunda olduğunu duyunca koşarak karakola doğru yola çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadını Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi

Güneydoğu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi - Son Dakika


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