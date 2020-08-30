ANTALYA Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor - Son Dakika

ANTALYA Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor

Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyorTÜRK Halk Müziği Sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın sanatçı kızı Nurgül Şahballı, 7'nci albümüyle yeniden hayranlarıyla buluşuyor.

Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın sanatçı kızı Nurgül Şahballı, 7'nci albümüyle yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Toplam 16 eserin yer aldığı albümde Hilmi Şahballı'nın sosyal medyada büyük beğeni toplayan 'Vıttırı Vızzık Adamlar' şarkısı da bulunuyor.

Yaklaşık 28 yıl önce 'Volkan Gibiyim' adlı albümüyle müzik dünyasına adım atan Nurgül Şahballı, müzik yolculuğunu anlatırken ünlü bir babanın kızı olmanın avantajıyla onlarca halk ozanı ve sanatçı tanıdığını, onların arasında büyüdüğünü belirtti. Çocukluğundan bu yana babası Türk Halk Müziği Sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı'nın yanından hiç ayrılmadığını, tüm konserlerinde bulunduğunu belirten Nurgül Şahballı, müziğe o yıllarda gönül verdiğini söyledi. Bankada çalışırken müzik eğitimi almaya karar veren sanatçı, bu düşüncesine babasına söyleyince hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştığını söyledi.

BABANIN FİKRİ KIZINI SAHNEDE İZLEYİNCE DEĞİŞTİ

Müzik dünyasına girmesini onaylamayan babası Hilmi Şahballı'nın fikrinin bir konserle değiştiğini belirten Nurgül Şahballı, o yılları şu sözlerle aktardı:

"Babam yıllardır camianın içinde olduğu için zorluğunu da iyi biliyordu. Bu nedenle karşı çıkmıştı. Ama annem bana destek veriyordu. Annemin desteğiyle babamdan gizli olarak Boğaziçi Musiki Sanat Vakfı'na yazıldım. Bir yandan bankada çalışıyor diğer yandan da Türk Sanat Müziği eğitimi alıyordum. Hocam rahmetli Sözer Yaşmut, durumumu biliyordu. Bir gün ben bankadayken eve gelip babamla görüşmüş. Babamı, benim de sahneye çıkacağım konserimize davet etmiş. Babam konserimize geldi. Beni ilk kez sahnede izledi."

'ONAY ÇIKTI AMA BİRLİKTE ÇALIŞACAKTIK'

Babasının kendisini sahnede izledikten sonra fikrini değiştirdiğini söyleyen Nurgül Şahballı, "Babam konserde beni izledikten sonra herkes babamı tebrik edince bu mesleği devam ettirmeme ikna oldu ama bir şartı vardı. Baba kız birlikte çalışmamızı istedi. ve bunun üzerine ben bankadan ayrıldım ve babamla birlikte sahne almaya başladım. Kendi plak şirketinden bana albümler yaptı. Yıllardır birlikte konserler veriyoruz" dedi.

'TEKRAR DÜNYAYA GELSEM YİNE BABAMIN KIZI OLMAK İSTERDİM'

1000'e yakın şiir ve bestesi olan babası Hilmi Şahballı ile birlikte sahneye çıkmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Nurgül Şahballı, "Tekrar dünyaya gelsem yine babamın kızı olmak isterdim" diye konuştu.

Yaklaşık 28 yıldan bu yana profesyonel anlamda sahne aldığını kaydeden Nurgül Şahballı, "Türkülere hayat vermeye, gençlere sevdirmeye çalışıyorum" dedi.

Aşık Reyhani, Yusuf Polatoğlu, Murat Çobanoğlu, Ali Kızıltuğ, Barış Manço gibi birçok farklı kulvarda zirvede olan isimlerle çalışma fırsatını yakaladığını da sözlerine ekleyen Nurgül Şahballı, bugüne kadar 6 albüm yaptığını kaydetti.

TÜM ALBÜMLER ARTIK DİJİTAL PLATFORMLARDA

Son albümünün 'Bir de Nurgül'den Dinleyin' ismiyle dijital platformda yerini aldığını ifade eden Nurgül Şahballı, müzik sektörünün artık dijitale taşındığını söyledi. Şahballı, albümünün hazırlıklarına yaklaşık 3 yıl önce başladığını vurgulayarak, "Son albümümün yönetmenliğini babam Hilmi Şahballı, prodüktörlüğünü eşim Eyüp Koçak yaptı. Yeni çalışmamız türkü formatının dışında bir çalışma oldu. Arabesk pop tarzı bir çalışma diyebiliriz. Albümde Antalyalı aranjör Erkan Atilla Demirdöğen'in 3 eseri, babam Hilmi Şahballı'nın sosyal medyada fenomen olan 'Vıttırı Vızzık Adamlar' şarkısı da var" diye konuştu.

Bir sonraki hedefinin Türk Sanat Müziği albümü çıkarmak olduğunu da anlatan sanatçı Şahballı, "Ben aslında 4 yıl Türk Sanat Müziği eğitimi aldım. O nedenle bundan sonraki hedefim eğitimini aldığım alanda bir albüm yapmak" dedi.

ANTALYA Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor

Hilmi Şahballı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Baba-kız 28 yıldır birlikte sahneye çıkıyor - Son Dakika

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