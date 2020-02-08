Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e "Yılın Bürokratı" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e 'Yılın Bürokratı' ödülü - Son Dakika

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e "Yılın Bürokratı" ödülü

6 saat önce

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk'e, "Yılın Bürokratı" ödülü verildi.

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk'e

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk'e, "Yılın Bürokratı" ödülü verildi.

Uluslararası Şehirler Derneği, kentteki bir otelde düzenlediği "Yılın Bürokratı" ödül törenine, Dernek Başkanı Bülent Yüksel, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Öztürk ve davetliler katıldı.

Yüksel, yaptığı konuşmada, derneklerinin 2017'de kent ve ülke yararı adına güncel sorunlara, eksikliklere yönelik çözüm aramak, proje üretmek, kamu kurum ve kuruluş yöneticileriyle iş dünyası ve kent yaşayanlarını bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

"Yılın Bürokratı" ödülü verilen Öztürk ise böyle bir ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Mesut Öztürk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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