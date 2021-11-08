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Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı - Son Dakika

Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı

08.11.2021 14:08

Ordu'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, kendini yere attıktan sonra denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizden çıkardıkları kadını hastaneye götürdü.

Ordu'ya bağlı Ünye ilçesinde 32 yaşındaki Suna Y. adlı kadın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, kendisini yere attıktan sonra denize atladı. Olay yerine ekipler, kadını denizden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

İKNA EDİLEREK YERDEN KALDIRILDI

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde öğlen saatlerinde Suna Y. adlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

KENDİSİNİ DENZE ATTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı
Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
Genç kadın ortalığı birbirine kattı! Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı

İtfaiye, Akkuş, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı - Son Dakika


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