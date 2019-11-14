Son Dakika Haberleri: Aras Bulut İynemli: Pollyanna diyorlar
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Aras Bulut İynemli: Pollyanna diyorlar

6 saat önce

ARAS Bulut İynemli, L'Officiel Hommes dergisine kapak oldu.

Aras Bulut İynemli: Pollyanna diyorlar, System.String[]

ARAS Bulut İynemli, L'Officiel Hommes dergisine kapak oldu. "7. Koğuştaki Mucize" filmindeki performansıyla adından söz etiren oyuncu rolü için şunları söyledi:


"Memo'nun mental retardasyon gibi bir durumu var, özel ve farklı bir bir adam. Bu alanda profesyonelleşmiş psikologlarla görüştüm. Ben işin dramasının yanında umut verici hissinden çok etkilendim. Hikayemizin farklı ve özel çocuklarımız hakkındaki önyargıları kırmak gibi bir derdi de var."


Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'le beyazperdedeki ilk deneyimi "Mahmut ile Meryem"den tanıştıklarını belirten İynemli, "Gerçekten ona çok saygı duyuyor ve çok seviyorum. Onun kurduğu dünyaya hizmet etmek çok büyük bir gurur. Bu projenin hepimiz için özel bir yeri olacak ve bundaki en büyük pay Mehmet Ada Öztekin'indir" diye konuştu.


Hakkında merak edilenleri de anlatan oyuncu, "Hayattan keyif almayı ve neşeli olmayı seviyorum. 'Ne kadar Pollyanna'sın sen, bu kadar da olmaz' diyenler de oluyor. Ama bazen benim de üzüldüğüm, yetemediğim anlar oluyor. O zaman da arkadaşlarım benim enerjimi yükseltiyor" dedi.


OFF-ROAD YAPIYORUM


Boş zamanlarında off-road yaptığını belirten Aras Bulut İynemli, "Ormanda yürüyüş yapmayı ve koşmayı çok seviyorum. Vaktim oldukça off-road yapmaya çalışıyorum. Bir kere adrenalini var. Bir de ormanın yeşilini çok seviyorum. Oksijenin zihni açtığını düşünüyorum" diye konuştu.

Mehmet Ada Öztekin, Aras Bulut İynemli, Pollyanna, Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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