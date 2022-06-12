Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için 16 yaşındaki Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

DALLARIN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARDILAR

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.