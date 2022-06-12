Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti

12.06.2022 14:32
Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da 16 yaşındaki Rukiye Ömür, arkadaşlarıyla baraj gölü kenarında piknik yaparken bir arkadaşı tarafından kolundan tutulup, "şaka olsun" diyerek suya atıldı. Yüzme bilmeyen kız, son çırpınışlarının ardından boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da Rukiye Ömür arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için baraj gölü kenarına gitti. 4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için 16 yaşındaki Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

DALLARIN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARDILAR

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular. Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştirerek suda çırpınan kıza uzatıp dalların yardımıyla karaya çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Ömür ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşları tarafından 'şaka olsun' diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti
14:28 Görenler "Bu kadarına da pes!" dedi! Alkol alan adam cadde ortasına uzanıp trafiği kilitledi
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
14:02 Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 14:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Arkadaşları tarafından "şaka olsun" diyerek baraj gölüne atılan 16 yaşındaki Rukiye boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement