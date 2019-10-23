Arsene Wenger'in Son Arsenal Maçı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de bir dönem kapandı. 22 yıldır kulübün teknik direktörlük görevini üstlenen Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger Arsenal'a böyle veda etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de bir dönem kapandı. 22 yıldır kulübün teknik direktörlük görevini üstlenen Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger Arsenal'a böyle veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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