Son Dakika Haberleri: Arsene Wenger'in Son Arsenal Maçı
Son Dakika Spor Arsene Wenger'in Son Arsenal Maçı

Arsene Wenger'in Son Arsenal Maçı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de bir dönem kapandı. 22 yıldır kulübün teknik direktörlük görevini üstlenen Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger Arsenal'a böyle veda etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de bir dönem kapandı. 22 yıldır kulübün teknik direktörlük görevini üstlenen Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger Arsenal'a böyle veda etti.

Arsene Wenger'in Son Arsenal Maçı

Arsene Wenger, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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