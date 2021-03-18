Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

18.03.2021 09:58
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2), System.String[]

DEREİÇİ KÖYÜ, 21 YIL SONRA AYNI FELAKETİ YAŞADIArtvin'in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangında, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu Dereiçi köyünün, 21 yıl önce de büyük bir yangın afeti yaşadığı ortaya çıktı.

DEREİÇİ KÖYÜ, 21 YIL SONRA AYNI FELAKETİ YAŞADI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangında, 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu Dereiçi köyünün, 21 yıl önce de büyük bir yangın afeti yaşadığı ortaya çıktı. Köyde, 2000 yılının Eylül ayında çıkan yangında, 20'ye yakın ev, ahır ve samanlıklar yandı, büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. İlçenin en güzel köylerinden olan, ahşap evlerin yer aldığı Dereiçi köyü yangından sonra enkaza dönüştü. Köyün eski hali ile yangından sonraki fotoğrafları hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

'HER YERİ ALEVLER KAPLADI'Yangın faciasını anlatan Ayşe Aydın küçük bir ateşle başlayan yangının rüzgarla aniden yayıldığını belirterek "Küçük bir ateş vardı, rüzgar birden esti, her yeri alevler kapladı. Hiçbir şey anlayamadık birden yandı her yer. İnsanlar evlerden canlarını zor kurtardı, söndürmeye bile bakamadılar. Ben o esnada evde değildim karşı mahallede annemin yanındaydım. Ateşi gördük evin yanına geldik. Ama hiçbir şey yapamadık" dedi.'HER YER ATEŞ TOPUYDU'Ömer Akduman ise, "Rüzgar çok etkiledi ve alevler büyüdü, bir anda her yeri sardı. 40 dakika içerisinde her yer ateş topuydu. Rüzgar olmasaydı belki de yangın küçük bir yerde kalacaktı ama maalesef rüzgarla dağıldı. Bu rüzgarda mevsimsel bir rüzgar, her zaman olmuyor, yangına denk geldi. Rüzgar alevleri köyün karşısına da taşıdı. Orası hemen kontrol altına alındı zarar görmedi. Ama bu noktaya ne yazık ki müdahale edilemedi" ifadelerini kullandı.Biri görme engelli, 5 çocuğunu yanan evden çıkaran Neriman Aydın da, "Kapıya çıktım, her yer ateş içindeydi. Evden çocukları çıkarıp açık bir alana geçtik. Çocuklar geceyi anneannelerin de geçirdiler. Korku içindeydiler" dedi.

Arzu ERBAŞ- Selçuk BAŞAR-Nusret DURUR-Hakan AYDIN/YUSUFELİ, (Artvin),


Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Yusufeli, Dereiçi, Artvin, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de köydeki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı (2) - Son Dakika


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