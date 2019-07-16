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Artvin'de zincirleme kaza: 7 yaralı

11 saat önce

Artvin Borçka Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin'de zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]
Artvin Borçka Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin Borçka Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen kazada 16 SYL 76 plakalı araç şoförü Tuncer Çangır, direksiyon hakimiyeti kaybederek önce 08 AAG 448 plakalı tıra daha sonra Ferdi Ümit Alagöz'ün kullandığı 35 BG 380 plakalı araç ile Uğur Ömür Alagöz'ün kullandığı 38 TH 008 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içinde bulunan kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Kazada ağır yaralanan 7 kişi Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araç ulaşım tek şeritten sağlanırken temizleme çalışmalarının ardından kara yolu trafiğe açıldı. - ARTVİN
Borçka, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
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