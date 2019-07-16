Artvin'de zincirleme kaza: 7 yaralı
11 saat önce
Artvin Borçka Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Artvin Borçka Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin Borçka Kara Yolu Sümbüllü tüneli çıkışında meydana gelen kazada 16 SYL 76 plakalı araç şoförü Tuncer Çangır, direksiyon hakimiyeti kaybederek önce 08 AAG 448 plakalı tıra daha sonra Ferdi Ümit Alagöz
'ün kullandığı 35 BG 380 plakalı araç ile Uğur Ömür Alagöz'ün kullandığı 38 TH 008 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların içinde bulunan kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.
Kazada ağır yaralanan 7 kişi Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araç ulaşım tek şeritten sağlanırken temizleme çalışmalarının ardından kara yolu trafiğe açıldı. - ARTVİN
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Niğde polisinden bağ evine kumar baskını