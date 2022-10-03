Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü - Son Dakika
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Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü

03.10.2022 13:10
Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi, kuzeni ile yengesini silahla vurarak öldürdü.

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi, kuzeni ile yengesini silahla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Demirciler köyü Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Emin Ö. ile amcasının oğlu Ali Ö, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmadan bir süre sonra Ali Ö, annesi Hanife Ö. ile evlerinin yakınındaki fındık bahçesine gitti.

Emin Ö'nün, fındık topladıkları sırada silahla ateş ettiği Ali ve Hanife Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerine teslim olan Emin Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Demirciler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Emin Ö. ile kuzeni Ali Ö'nün bir süredir kavgalı olduğu, ikili arasında zaman zaman tartışma yaşandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de bir kişi kuzeni ve yengesini silahla öldürdü - Son Dakika
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