Artvin'ın Gururu Konvoyla Karşılandı
33 dakika önce
İspanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Murat Öz birinci olarak Avrupa Şampiyonu olurken, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine gelişinde konvoyla karşılandı.
İspanya
'da geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükler Avrupa
Karate Şampiyonası'nda Murat Öz birinci olarak Avrupa Şampiyonu olurken, memleketi Artvin
'in Borçka
ilçesine gelişinde konvoyla karşılandı.
İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı
adına mücadele eden 84 Kg'da Murat Öz, altın madalyanın sahibi olarak memleketine döndü. Murat Öz ve antrenörü Şirin Ali Öz
, Borçka Kaymakamlığı ve Belediyesi organizasyonu ile uzun araç konvoyu eşliğinde ilçeyi turladı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:41 Kaynak: İHA
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