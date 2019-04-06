Son Dakika Haberleri: Artvin'ın Gururu Konvoyla Karşılandı

Artvin'ın Gururu Konvoyla Karşılandı

33 dakika önce

İspanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Murat Öz birinci olarak Avrupa Şampiyonu olurken, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine gelişinde konvoyla karşılandı.

Artvin'ın Gururu Konvoyla Karşılandı, System.String[]
İspanya'da geçtiğimiz günlerde yapılan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Murat Öz birinci olarak Avrupa Şampiyonu olurken, memleketi Artvin'in Borçka ilçesine gelişinde konvoyla karşılandı.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına mücadele eden 84 Kg'da Murat Öz, altın madalyanın sahibi olarak memleketine döndü. Murat Öz ve antrenörü Şirin Ali Öz, Borçka Kaymakamlığı ve Belediyesi organizasyonu ile uzun araç konvoyu eşliğinde ilçeyi turladı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:41 Kaynak: İHA

Borçka, Avrupa, İspanya, Artvin, Spor
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