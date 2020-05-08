Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerine girip bilgisayar ve ekipmanlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde Adnan Çamsarı'ya ait Arzuhalci dükkanın camı kırarak içeri girdi. İş yerine giren şahıslar, 1 adet bilgisayar kasası 2 adet monitörü ve 1 klavyeyi alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler tespit ederek yakaladı. Çalınan malzemelerin tamamı ele geçirilirken, yakalanan Nedim Faruk K. ve Muhammet Arif A. gözaltına alındı. Olay itiraf eden iki kişi adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen bilgisayar ekipmanları ise arzuhalci Adem Çamsarı'ya polis tarafından teslim edildi.