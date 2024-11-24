ASKİ Dijital Dönüşüm Projesini Başlattı

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(ANKARA)- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs 2024'te Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliği ile "ASKİ'nin Dijital Dönüşümü" projesini başlattı. Proje kapsamında "ASKİ İçme Suyu Şebekesi Dijitalleştirilmesi Fizibilite Çalışması Teknoloji Çözüm Çalıştayı" düzenlendi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, ASKİ'nin dijital dönüşümü için USTDA ile birlikte geçen mayıs ayında düğmeye bastı. Kurumun 30 yıllık bilişim altyapısını modernleştirmeyi hedefleyen proje ile ASKİ'nin mobesesi olan İzleme, Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemi, bilgi işlem veri güvenliği ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) yanı sıra abone veri tabanı ve içme suyu şebekesi de dijitalleşerek yeniden yapılandırılacak.

Proje kapsamında, "ASKİ İçme Suyu Şebekesi Dijitalleştirilmesi Fizibilite Çalışması Teknoloji Çözüm Çalıştayı" düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan yaparken, Nobel System Başkanı Michael Samuel ile KvM Mühendislik Genel Müdürü Metin Mısırdalı, toplantıda dijital dönüşümde dünyadaki uygulamalar ve ASKİ'ye önerilen teknik çözümlere ilişkin sunum yaptı.

Sürdürülebilir hizmet kalitesi için dijital dönüşüm

Projenin teknik çözüm mimarisinin yol haritasının çizildiği toplantıda konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, "Dijitalleşmeye işleri kolaylaştırdığı için ihtiyaç duyuyoruz. Dijitalleşme birim zamanda yapılan iş miktarını ve verimliliği artırıyor. Özellikle müşteri tarafında artan hizmet beklentisine karşılık hizmet kalitesini artırıyor" dedi. İçme suyu temininin, suyun kaynağından alınıp abonelere sunuluncaya kadar bir hizmet silsilesi olduğuna dikkat çeken Ercan, "Ankaralılara ASKİ olarak 7 gün 24 saat esasına göre hizmet sağlıyoruz. Bütün bu süreçlerin takip edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Bakım -onarım veya arızadan kaynaklı bir su kesinti yaşandığında dahi hizmet kalitesi açısından vatandaşlarımızın beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu noktada sürdürülebilir hizmet kalitesi için dijital dönüşüm gerekiyor" diye konuştu.

Her geçen gün gerek enerji fiyatlarında gerekse malzeme fiyatlarında artış yaşandığını belirten Ercan, "Bir taraftan da kentimizin artan nüfusu karşısında yatırım ihtiyaçları da buna paralel artıyor. Operasyonel maliyetleri optimize etmemiz şart. Havzadan alıp da abonelere ilettiğimiz her bir su damlasının kalite ve miktarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için bu dijital dönüşüme ihtiyaç var. ASKİ olarak hizmet alanımız hakikaten çok büyük. Dünyanın birçok yerinde su idareleri, belli bir alanın veya mesafenin dışındaki yerlere 24 saat su sağlamaz" dedi.

"Her gün bin 425 mahalleye su sağlıyoruz"

Ankara'da bin 425 mahalleye sürekli yatırım yaparak her tarafa kaliteli hizmet götürmeye çalıştıklarının altını çizen Ercan, "Bu kadar büyük bir metropole hizmet verirken dijital dönüşümden faydalanmak son derece önemli. Ankara'da yalnızca metropolkent merkezine günlük 1,5 milyon metreküp su temin ediyoruz. Diğer taraftan sağlanan bu suyu toplayıp arıtıyoruz, yağmur suyu drenaj sistemlerini yönetiyoruz. Tüm çabamız hizmet kalitemizi gelecekte de sürdürebilmek. Dijital Dönüşüm Projesi, uzun soluklu bir proje. Fedakarlık ve gayret istiyor. Bize operasyonel tarafta yüzde 30'lara varan bir finansal fayda sağlayacak ve bu çok ciddi bir oran. Çünkü hali hazırda operasyonel giderler bütçede yüzde 50 mertebesine erişmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sunulan teknik çözüm önerilerinin taslak metninde ise "kapsamlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ve CBS tabanlı varlık yönetim sisteminin geliştirilmesi, DMA bazlı içme suyu dağıtım sisteminin hayata geçirilmesi, hidrolik modellerin geliştirilmesi, SCADA'nın yenilenmesi, CBS ile Abone Bilgi Yönetim Sistemi'nin ve SCADA Sistemi'nin entegre edilmesi, Dijital İkiz Sistemlerinin kurulması" gibi maddeler yer aldı.

Şebekede su kayıpları önlenecek

Dijital dönüşüm projesi ile ASKİ'nin 30 yılı aşkın süre önce kurulan bilişim altyapısı çağdaşlaştırılacak. Proje abone veri tabanının dijitalleştirilmesinin yanı sıra, Başkent'in içme suyu şebeke sisteminde yaşanan su kayıplarının önlenmesi çalışmalarını da içeriyor. Abone veri tabanının yenilenmesi yasa dışı tüketimin tespitini kolaylaştıracak. Söz konusu yenilikler ile daha etkin bir su ve atık su işletmesi sağlanacak. Ayrıca pompa istasyonlarında işletme optimizasyonu ile daha az enerji tüketimi gerçekleştirilecek.