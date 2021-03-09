AssisTT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

AssisTT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

09.03.2021 10:53
AssisTT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve sektör profesyonellerinin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu'nun kapılarını bu kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine açıyor.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve sektör profesyonellerinin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurduğu Çağrı Merkezi Okulu'nun kapılarını bu kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine açıyor.

AssisTT açıklamasına göre, Marka, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran arasında imzalanan protokolle AssisTT Çağrı Merkezi Okulu'nda 14 hafta sürecek derslere katılma imkanı ile staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım fırsatı sunulacak.

- "Sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Saran, "Üniversitelerimizle iş birliği yaparak, sektörel deneyimimizi gençlerimize aktarmak ve sektörün yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği kapsamında sektörde bir ilk olan Çağrı Merkezi Okulu'nun kapılarını gençlerimize açacağız. Okulumuzda vereceğimiz teorik eğitimin yanında gençlerimize staj, yarı zamanlı çalışma olanakları sunacağız ve mezuniyet sonrası işe alım süreçlerinde öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uygulama süreçlerini de eğitimin bir parçası haline getiren '3+1' modelini hayat geçirdik"

Prof. Dr. Yıldız ise "Öğrencilerimizi mezun oldukları alanda iş hayatına hazırlamak adına, optimum seviyede uygulama süreçlerine dahil etmeyi çok önemsiyoruz. İki yıllık bölümler için uygulama süreçlerini de eğitimin bir parçası haline getiren '3+1' modelini hayat geçirdik. Öğrencilerimiz bu modelde teorik derslerden sonra mesleklerini iş yerinde öğrenebilecekler. Bugün AssisTT ile imza attığımız bu iş birliğinin bu kapsamda çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sektöre nitelikli iş gücü yaratmak adına ülkemiz açısından da son derece önemli. Bu değerli iş birliğinin hem öğrencilerimiz hem AssisTT için son derece katma değerli olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Telekom, Alim Yıldız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AssisTT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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