Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Ayvalık’ta geçirdiği tatilden fotoğraflar yayımladı. Ünlü komedyen, birlikte çekildikleri karelere “Ayvalık günleri” notunu düştü.

SEVGİLİSİYLE TATİL KARELERİ

Bir süredir birlikte olan Demirer ve Alemdar’ın fotoğraflarına Seda Sayan, Burcu Binici ve Melek Baykal’ın da aralarında bulunduğu isimlerden yorumlar geldi.

Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile ilişkisini sürdüren Demirer, zaman zaman birlikte geçirdikleri anları takipçilerine gösteriyor.