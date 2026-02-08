Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin hızar atölyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kuruğökçe Mahallesi'nde dün 76 yaşındaki Ayşe Kalyoncu, eşi 72 yaşındaki Osman Kalyoncu'nun, evlerinin bahçesindeki şerit hızar atölyesinde hareketsiz yattığını belirterek ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler Osman Kalyoncu'nun kafasının testereye sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalyoncu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Hızar Atölyesinde Ölüm! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?