Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ataşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi ışıklı kavşağında 34 CND 135 plakalı otomobil ile 34 FC 6147 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Frenleri tutmadığı iddia edilen otobüs, otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki trafik ışıklarına ve reklam panosuna çarparak durabildi.

Kaza sonucu otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle reklam panosunda ve refüj üzerinde askıda kalan otobüs, vinç tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak çekildi. Kaza nedeniyle Ataşehir Bulvarı ve Vedat Günyol Caddesi'nde yoğunluk meydana geldi.

Otobüs sürücüsü A.E. Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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