Ayvalık'ta Kadınların Ekonomik Güçlenmesine Destek Olan Mahalleevleri Büyüyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve bugün kentin yedi mahallesinde faaliyet gösteren Mahalleevleri, her geçen gün artan ilgiyle büyümeye devam ediyor. Kadınlar kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri, At Arabacılar Meydanı (Dr. Fazıl Doğan), Cunda (Alibey) Adası, Gümrük Liman satış ofislerinde, yaz mevsiminde de Altınova Gece pazarındaki satış noktalarında sergileyip satarak gelir elde ediyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından hizmete açılan Mahalleevleri'nde düzenlenen kurslar ve eğitim programları, özellikle kadınlara hem mesleki beceriler kazandırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak yeni fırsatlar sunuyor. Kurslarda üretilen el emeği ürünlerin satışından elde edilen gelir, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine önemli bir destek sağlıyor.

Kuruluşundan bu yana Mahalleevleri'nin sorumluluğunu üstlenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin, merkezlerin gelişmesine öncülük ediyor.

Kadınların büyük ilgi gösterdiği sabun atölyesi başta olmak üzere birçok kurs, üretim ve paylaşımın adresi haline geldi. Mahalleevlerinde; deri işleme, cam boyama, dikiş, geri dönüşüm, örgü, takı tasarımı, sabun yapımı, keçe, sepet örme, kırkyama, makrome, panç ve vitray gibi çok sayıda atölye tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Eğitimler sayesinde kadınlar hem yeni beceriler edinerek üretkenliğini artırıyor hem de sosyalleşme olanağı buluyor.

Kurslara katılmak isteyen kadınlar, bağlı bulundukları Mahalleevi'ne giderek başvuru formu doldurabiliyor ve diledikleri zaman eğitimlere katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayabiliyor.