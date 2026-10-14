Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı - Son Dakika
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Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

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Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı
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Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığına ilişkin görüntülerin ardından sanatçı Roza İbadova Kocamaz, başını örterek kamera karşısına geçti. Kocamaz, öğrencilerin eğitim hakkı için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e çağrıda bulundu.

Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin bazı okullarda derslere alınmadığına ilişkin görüntülerin ardından sanatçı Roza İbadova Kocamaz’dan açıklama geldi. Başörtüsü takarak kamera karşısına geçen Kocamaz, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e seslendi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ

Kocamaz, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için Aliyev’den adım beklediğini söyledi. Yaşanan sorunun cumhurbaşkanının kararıyla çözülebileceğine inandığını belirten sanatçı, devletine güvendiğini ifade etti.

Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

OKULLARDAKİ UYGULAMALAR TARTIŞILIYOR

Ülkede 21 Eylül’de kabul edilen öğrenci kıyafetleri düzenlemesinde başörtüsünü açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmadığı belirtiliyor. Buna rağmen bazı okullarda başörtülü öğrencilerin geri çevrildiğine ilişkin görüntüler, eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getirdi.

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    Yorumlar (2)

  • e8594358 e8594358:
    her başörtü düşmanının bir Erdoğanı var yakında Azerbaycanda çıkar ortaya InsAllah 1 3 Yanıtla
  • maner erdoğan maner erdoğan:
    Aferin kiz sana. Iyi ki varsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı - Son Dakika
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