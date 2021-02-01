DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi

01.02.2021 15:12

- DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi.

- DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan Suriyeli ailenin kaldığı eve operasyon düzenledi. Suriye'den gelen istihbari bilgiler doğrultusunda Abdullah M.S.ile oğulları Khaled M.S.(25), Zakarya M.S.ve Mohammad M.S. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Suriyeli baba ve 3 oğlu Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Khaled M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, baba Abdullah M.S. ile Zakarya M.S. ile Mohammad M.S. ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi
DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi
DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi
DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi

Suriyeli, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'tan Suriyeli baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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