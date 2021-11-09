Babasıyla tartışan genç, evlerini yakıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Polis, Hacı Duran G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı kiralık araç, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi, Samanlı Sokak'ta oturan Burhan G. ile oğlu Hacı Duran G. arasında tartışma çıktı. Annesi huzurevinde olan Hacı Duran G., tartışmanın ardından evi benzin dökerek yakıp kaçtı.

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