Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı - Son Dakika
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Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

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İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken görüntülendi. Üstünü çıkararak yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken kameralara yansıdı.

ŞADIRVANDA DUŞ ALDI

Bağdat Caddesi üzerindeki çeşmeye giren kişi, üstünü çıkararak yıkanmaya başladı. Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeden yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, üst bedeni çıplak olan kişinin çeşmede yıkandığı ve bir süre sonra doğrularak kıyafetini düzelttiği görülüyor.

Cep TelefonuİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Boy abdesti alıyor sanki ön takımları da yıkıyor Kamil. 6 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Temizlik inancin yaridir 2 0 Yanıtla
  • adnan solmaz adnan solmaz:
    Gündüz vakti derken ? GECE BANYO YAPSAYDI NORMAL MİYDİ? 1 0 Yanıtla
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Herhalde boy abdesti alıyor önce sağ omza su döküyor sonrada ön takımları yıkıyor kamil. 0 0 Yanıtla
  • Necmettin YİĞİT Necmettin YİĞİT:
    Bu gün Cuma 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı - Son Dakika
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