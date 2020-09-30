Bağlar Belediyesi'nden asfaltlama çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu alanda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi sağlık kuruluşlarının bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu 1 kilometrelik alana 700 ton asfalt döşemesi gerçekleştirildi. Ayrıca hastane bahçesinde de düzenleme ve asfalt serim çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sağlık emekçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi vicdani bir sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirterek, bu yönde hizmetler yaptıklarını söyledi.

Beyoğlu, "Sağlık çalışanlarımız çok değerli. Onların moralini yüksek tutmak, yaşam koşullarını elverişli hale getirmek hepimizin görevi. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Hastanemizin bahçesini ve bulunduğu alanı yenilemek bize nasip oldu. Sağlık kahramanlarına yönelik desteğimiz her alanda devam edecek." diye konuştu.