Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadelerine yer verildi.



Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes formalarını giydi.