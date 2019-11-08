Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti
6 saat önce
Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak.
Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadelerine yer verildi.
Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes formalarını giydi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:35
Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik