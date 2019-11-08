Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti

6 saat önce

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak.

Bahçeşehir Koleji, Thomas Akyazılı'yı transfer etti, System.String[]

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Thomas Akyazılı, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadelerine yer verildi.


Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki basketbolcu daha önce Belçika'da Antwerp Giants, Amerikan Kolej Ligi'nde ise Colorado Buffaloes formalarını giydi.

Belçika, Twitter, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:35 
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