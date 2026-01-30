Balkan Ülkeleri Sürücü Protestolarını Sonlandırdı - Son Dakika
Balkan Ülkeleri Sürücü Protestolarını Sonlandırdı

30.01.2026 22:21
Balkan ülkeleri sürücüleri, AB'nin yeni geçiş kurallarını protestonun ardından eylemi sonlandırdı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonyalı kamyon ve tır sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'ne uyguladığı yeni geçiş kurallarını protesto ettikleri eylemlerini sonlandırdı.

Kamyon ve tır sürücüleri, AB tarafından kuraldan muaf tutulacaklarına dair bilgi aldıktan sonra, sınır geçişlerinden çekilmeye başladı.

Yerel medyada yer alan haberlerde de AB'nin kararı sonrası Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan kamyon ve tır sürücülerinin sınır kapılarından çekilmeye başladığı belirtildi.

Bosna Hersekli sürücüler, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, AB'nin kendilerine verdiği söz kapsamında sınır kapılarından çekilmeye başladıklarını, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki sürücülerin de protestoyu sona erdirdiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nakliyecilerin büyük sorunuyla ilgili olarak "Brüksel'den harika bir haber aldıklarını" aktardı.

Nikoloski, "Sürücüler profesyonel olarak kabul edildi. Aradığımız şey buydu. Geçtiğimiz dönemdeki protestolar ve güçlü mücadelenin ardından, Brüksel profesyonel sürücülerin karşılaştığı sorunların çözümü anlamına gelen yeni bir vize stratejisi getirecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya'daki taşımacılık şirketleri işveren birliği Makam-trans'tan yapılan açıklamada da, sınır geçişlerindeki protestolar sürecinde yorulmak bilmeden destek ve dayanışma gösteren herkese teşekkür edildi.

Ekim 2025'te uygulamaya giren Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kapsamında, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler, her 180 günde en fazla 90 gün Şengen Bölgesi'nde kalabiliyor. Kamyon sürücüleri ise, bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını, profesyonel sürücülerin AB ülkelerine göç etmesi durumunda yerli taşımacılık firmalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Sürücüler, AB'nin yeni uygulamaya koyduğu EES'den memnun olmadıklarını belirterek, sınır kapılarında 5 gün önce eyleme başlamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

