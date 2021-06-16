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Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi - Son Dakika

Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi

16.06.2021 14:45

Antalya'da bir kadın halı çırparken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının çocukları gözyaşları içinde ağladı. Çocukların "Anne kurban olduğum" sözleri yürek yaktı.

Sabah saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, 4276 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Satı Üçgül, balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı. Bu sırada dengesini kaybeden Üçgül, halıyla birlikte birinci kat balkonundan beton zemine düştü.

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Satı Üçgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Üçgül'ün çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi

SAVCI OLAY YERİNE GELDİ

Annesini ölüm haberini alan Elif Üçgül, "Anne, anne, annem kurban olduğum ciğerimi yaktın" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Sık sık annesinin cenazesini görmek isteyen Elif Üçgül'ü yakınları güçlükle sakinleştirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği balkonda çalışmalar yaptı.

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi

HALI KONTEYNERE ATILDI

Balkon demirlerinden parmak izi alan olay yeri inceleme ekipler, ceset ile balkon arasındaki mesafenin de ölçümünü yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Satı Üçgül'ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazeyi son kez görmek isteyen Üçgül'ün yakınlarını polis ekipleri zor teselli etti. Olay yerin kalan halı ise evin yakınındaki değil karşı caddedeki bir çöp konteynırına atıldı.

Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Balkonda halı çırpan kadın beton zemine düşerek feci şekilde can verdi
Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi

112 Acil, Savcı, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda halı çırpıyordu! Feci kazada yaşlı kadın can verdi - Son Dakika


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