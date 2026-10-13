Bankalarda yeni dönem başladı! Araba satıp telefon kiralıyorlar

Bankacılık sektöründe dijitalleşmeyle birlikte mobil uygulamaların kullanım alanı genişliyor. Para transferi, kredi ve ödeme işlemlerinin yanı sıra ikinci el otomobil alımına yönelik hizmetler de bankaların dijital kanallarına taşınıyor.

Bazı bankalar, kiralama portföylerinde bulunan ikinci el araçları mobil uygulamaları üzerinden kullanıcıların incelemesine sunuyor. Müşteriler, satışa çıkarılan otomobillerin özelliklerini karşılaştırabiliyor ve beğendikleri araçlar için satın alma talebi oluşturabiliyor.

EKSPERTİZ RAPORU VE HASAR KAYITLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Mobil bankacılık üzerinden sunulan yeni hizmetlerde araçların yalnızca fotoğrafları ve teknik özellikleri değil, satın alma kararını etkileyen önemli bilgiler de yer alıyor.

Kullanıcılar, uygulamaların ilgili bölümlerinden araçların ekspertiz raporlarını ve Tramer kayıtlarını inceleyebiliyor. Bazı platformlarda otomobillerin tahmini piyasa değerine ilişkin bilgilere de ulaşılabiliyor.

Böylece ikinci el araç satın almak isteyenler, farklı platformlara geçmeden otomobiller hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

TELEFON KİRALAMA HİZMETİ DE BAŞLADI

Bankaların mobil uygulamalarına eklenen yenilikler otomobil alım satımıyla sınırlı değil.

Bazı dijital platformlarda iPhone kiralama hizmeti de sunuluyor. Kullanıcılar, kiralamak istedikleri cihazı seçebiliyor; sözleşme, ödeme ve teslimat süreçlerini mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Bu modelle birlikte bankacılık uygulamaları, finansal işlemlerin yanı sıra farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri de bir araya getiriyor.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN DE YENİ HİZMETLER VAR

Mobil bankacılık uygulamalarında otomobil sahiplerine yönelik işlemler de çeşitleniyor.

Bazı bankalar, kullanıcıların araç harcamalarını ve önemli tarihlerini takip etmesine olanak tanırken otomobillerin tahmini satış fiyatı ve satış süresi hakkında da bilgi veriyor.

Bunun yanı sıra HGS ve sigorta işlemlerine erişim sağlanabiliyor. İkinci el araç satışlarında ise noter işlemleri tamamlanana kadar satış bedelinin güvence altında tutulmasını sağlayan sistemler kullanılabiliyor.

BANKACILIK UYGULAMALARININ KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Dünyada da finansman, leasing, sigorta ve ikinci el araç satışını aynı dijital platformda buluşturan modeller kullanılıyor.

Türkiye'de bazı bankaların hayata geçirdiği bu uygulamaların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor. Araç ve telefon hizmetlerinin yanı sıra konut, seyahat ve sigorta gibi farklı alanlardaki işlemlerin de mobil bankacılık uygulamalarında daha fazla yer bulması bekleniyor.