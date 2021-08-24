Başkan Aygün, esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bu kez Denizciler Caddesi'nde devam etti.

Zeki Aygün, kent genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül'ün eşlik ettiği programda Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret etti. İlçe halkıyla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, "Vaat ettiğimiz 41 projemizi hizmete sunarken halkımızın görüş ve önerilerini almaya devam ediyoruz. Bu noktada esnaflarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Bu ziyaretlerimizde kendileriyle hem projelerimizi paylaşıyor hem de onların taleplerini yerinde dinliyoruz. Rabbimden tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - KOCAELİ