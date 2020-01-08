Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu - Son Dakika

Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirip çalışmalarını ve projelerini anlattı. Başkan Babaoğlu, "Siz değerli muhtarlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hendek her yönüyle Sakarya'ya örnek oluyor. Muhtarlarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızla uyum içinde Hendek için çalışıyoruz. Hepimizin ortak paydası Hendek" dedi.


Belediye ekiplerinin 91 mahallede çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Babaoğlu, "Muhtarlarımız vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Mahallelerimize hizmet noktasında sürekli iletişim halindeyiz. Diyalogdan, anlayıştan ve beraber çalışma anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz. Önemli olan Hendek'imizin kazanması, vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin kısa sürede çözüme kavuşmasıdır" diye konuştu.


Hendek'i geleceğe taşıyacak olan projelerin adımlarının birer birer atıldığını anlatan Başkan Babaoğlu, "Alt yapıdan üst yapıya vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik her alanda çalışmalarımız var. Biz bu çalışmaların yanı sıra Hendek'i geleceğe taşıyacak vizyon projelerle gıpta edilen bir Hendek inşa edeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.


Babaoğlu proje detayları ve çalışmalarla ilgili istişarede bulunurken muhtarlardan gelen soruları cevapladı. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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