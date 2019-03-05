Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç'tan Cemevi Ziyareti

Başkan Kılıç'tan Cemevi Ziyareti

43 dakika önce

Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Emenli Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, mahallede bulunan cemevinde incelemelerde bulundu.

Başkan Kılıç'tan Cemevi Ziyareti, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Emenli Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, mahallede bulunan cemevinde incelemelerde bulundu.

Başkan Kılıç, cemevi ile ilgili çalımalar ve ihtiyaçları hakkında Emenli Mahallesi Muhtarı Alaattin Uzhan'dan bilgi aldı.

Emenli Mahallesi Muhtarı Alaattin Uzan, "Bafra Belediyesine her başvurumuzda yanımızda ve yardımımızda oldular. Mahallemize alt yapı hizmetinin yanında, Merkez Camimiz ve Cemevimizin çevre düzenlemesini gerçekleşirdiler. Çocuk oyun alanları, kamelya ve otobüs durakları hizmetinde bulundular. Her şey için Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Hizmet anlayışımızda ayrımcılığa, ötekileştirmeye asla yer yok. Bizler gönüllere dokunabilmek için yola çıktık. Amacımız her açıdan daha güzel daha yaşanabilir ve yarınlara daha umutlu bakabilen bir Bafra oluşturmak" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:42 Kaynak: İHA

Hamit Kılıç, Bafra, Politika
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