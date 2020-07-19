Başkan Yaka vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Hotamış, Çiğil, Karakışla, İslik, Yenikuyu ve Küçükaşlama mahallelerini ziyaret etti.

Heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışan işçilere tatlı ikramında bulunan Yaka, şunları kaydetti:

"İlçemizin her bölgesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bölgede insanlarımızla bir araya gelip isteklerini dinledik. Onların sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda bölgede yapılan yol çalışmalarına katıldık. Yol medeniyettir. Bunun farkındayız. Her mahallemize hizmet etmek için Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmaya devam edeceğiz."