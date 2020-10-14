Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Eylül-13 Ekim tarihlerinde kafe, lokanta ve kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri/kişi hakkında 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı kaydedildi.