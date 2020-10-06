Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatında inceleme - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binası ve lojmanlarında incelemede bulundu.

Akmurat yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırmak için emek verdikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve lojmanlarının inşaatı ile ilgili İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ile inceleme yaptıklarını belirterek, kaba çalışmaları biten binanın yapımının ihale takvimine göre ilerlediğini söyledi.

Binanın inşasının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını dile getiren Akmurat, ilçeye bu binanın kazandırılmasında katkısı büyük olan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a teşekkür ettiklerini kaydetti.