Batman\'da kazanan DEM Partili Gülistan Sönük oldu

Murat Kurum: İstanbul'un fetret devrine son vermek için çalışacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ahıska Türkleriyle bir araya geldiği sahur programında, İstanbul'un sorunlarını çözmek ve yükselişe geçmesini sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Kurum, Ahıskalıların geçmişte yaşadığı acıları ve sıkıntıları vurgulayarak, Ahıska Türklerinin kimliklerini ve değerlerini korumayı başardıklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına da değinen Kurum, seferberlik ruhuyla projeleri hayata geçireceklerini ve trafik çilesini bitireceklerini ifade etti. Kurum, İstanbulluların AK Parti ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oy vererek hizmetin adresini seçeceğine inandığını söyledi.