Kaymakam Güngör, yüksek kesimlerinden doğan serin ve berrak suyun canlıların yaşamına uygun olduğunu belirterek, "Suya bırakılan balıkların gelişimlerini tamamlayabilmeleri için 2 yıl süresince avlanmama konusunda yöre sakinlerimizin hassasiyet göstermeleri gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Batman haberleri... Kozluk'ta 750 bin yavru şabut ve sazan Garzan Çayına bırakıldı - Son Dakika

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