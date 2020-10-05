Baymak'tan uzun ömürlü ve tasarruflu kombiler - Son Dakika

Baymak'tan uzun ömürlü ve tasarruflu kombiler

Baymak, kompakt boyutlarıyla yerden tasarruf sağlayan, A enerji sınıfı ile yüksek verimlilik sunan, tam yoğuşmalı kombi ailesiyle tüketicilere konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor.

Baymak'tan uzun ömürlü ve tasarruflu kombiler, System.String[]

Baymak, kompakt boyutlarıyla yerden tasarruf sağlayan, A enerji sınıfı ile yüksek verimlilik sunan, tam yoğuşmalı kombi ailesiyle tüketicilere konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, A sınıfı enerji verimliliği özelliğine sahip bol tasarruflu Baymak Duotec ve küçük boyutu ile her eve kolayca uyum sağlayan Baymak Duotec Compact kombiler, düşük yakıt sarfiyatı ile cep yakmıyor, konfor ve yüksek performansı bir araya getiriyor.

Baymak Duotec Compact tam yoğuşmalı kombi, Premix teknolojisine sahip yanma odası ile yüksek verim, paslanmaz sarmal ana eşanjör ve paslanmaz çelik plakalı kullanım suyu eşanjörü ile uzun ömür, birbiriyle modülasyonlu bir şekilde haberleşen gaz valfi, değişken devirli fan ve frekans konvertörlü sirkülasyon pompası ile yüksek konfor, ısıtma ve kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma, arıza tespit sistemi ile güvenli kullanım ve sessiz çalışma gibi özellikleri bir araya getiriyor. Duotec serisinin 24, 30, 33, 42, 45 kW olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği bulunuyor.

Yeni Baymak ECO CT 20

Baymak tam yoğuşmalı kombi ailesinin yeni üyesi Baymak ECO CT 20, 20 kW ısıtma kapasitesiyle daha düşük ısıtma ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle ECO CT 20 modeli, ev ve iş yerleri için yüksek tasarruf sunuyor. ECO CT, Premix yanma teknolojisi ve A sınıfı enerji verimliliğine sahip. ECO CT 20 modelinde kullanılan dijital ekran ve tuş takımı tüketicilere kolay kullanım imkanı sunuyor.

Ekonomik ECO CT kombi, Premix yanma teknolojisi ile ideal gaz/hava karışımını sağlayarak tasarruf oranını artırıyor. Ayrıca, ECO CT'de kullanılan paslanmaz çelik eşanjörler, kombinin ömrünü uzatırken, düşük emisyon değerleriyle de çevre dostu olduğunu gösteriyor.

Baymak kombilerin Baymak akıllı oda termostatlarıyla kullanımında tasarruf oranı yüzde 30'lara kadar çıkabiliyor.

idee tam yoğuşmalı kombi

Ultra sessiz idee tam yoğuşmalı kombi, özel tasarım susturucusu sayesinde sadece 46 dB ses seviyesinde çalışarak konforu artırıyor. Yüksek sıcak su debisi özelliği ile konforlu kullanım sağlayan idee, küçük boyutu ile evin her yerine monte edilebiliyor. idee'nin çevre dostu teknolojisi de enerji verimliliğini maksimuma taşıyor.

On/off çalışma prensibi ile tüm kombi modelleri ile kullanılabilen, evi sadece gerektiği kadar ısıtarak enerji tasarrufu sağlayan Baymak Logi Pro hayatı kolaylaştırıyor. Logi Pro kablosuz programlanabilir oda termostatı ile evin sıcaklığı evin içinde istenilen yerden ayarlanabiliyor.

Kullanıcı dostu Logi Pro akıllı oda termostatı, büyük LCD ışıklı ekranı ve dokunmatik tuşları ile şık bir görünüm sunarken, günlük/haftalık programlarında konfor, ekonomi ve tatil modu seçeneklerini kullanıcıları ile buluşturuyor. Geniş dijital ekranı sayesinde açıkça görülen pil durumu, tuş kilidi, sıcaklık değerleri ile her yaştan tüketicinin ürünü zorlanmadan kullanmasına olanak tanıyor.

Enerji, Baymak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baymak'tan uzun ömürlü ve tasarruflu kombiler - Son Dakika Ekonomi

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