Belediye Başkanı Uçar atık sızıntısı olan maden bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, sızıntı meydana gelen özel bakır madeni işletmesinin atık sahasında incelemelerde bulundu.

Uçar, maden şirketinin yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle olayın meydana geldiği alanda inceleme gerçekleştirdi.

Uçar, ilçedeki siyasi parti ilçe başkanları, İl genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, ilgili köy ve mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Atık havuzuna atık taşıyan boru hattında 16 Şubat'ta meydana gelen sızıntının etkileri hakkında bilgi edinmek istediklerini anlatan Uçar, "Bir daha bu şekilde olumsuzluk yaşanmaması için yapılacak çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldık. Sorularımızı ilettik. Yapılması gerekenleri, endişelerinizi dile getirdik. Sahada resmi kurumlarca yapılan inceleme, alınan numuneler ve neticelerini gördükten sonra takibimiz devam edecek." dedi.