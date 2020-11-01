Belediye Derincespor: 1-1

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7'nci hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta konuk ekip 55'inci dakikada Gökhan'ın golüyle öne geçerken, Kızılcabölükspor 60'ıncı dakikada Murathan'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen iki ekipten Kızılcabölük temsilcisi 8 puana, Derincespor ise 10 puana yükseldi.55'inci dakikada konuk ekipte sağ kanattan ceza sahası içine giren Gökhan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

60'ıncı dakikada Kızılcabölükspor skora denge getirdi. Sağ kanattan bindiren Kıvanç'ın yerden ortasında arka direkte bomboş pozisyondaki Murathan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.