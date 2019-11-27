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Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti
6 saat önce
Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz'dan dinledi.
Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz'dan dinledi. Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:33
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