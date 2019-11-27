Son Dakika Haberleri: Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti
Son Dakika Magazin Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika Magazin

Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti

6 saat önce

Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz'dan dinledi.

Bennu Yıldırımlar, doğum gününde hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Doğa aşkıyla bilinen ve her fırsatta hayvanlara olan sevgisini dile getiren Yıldırımlar, bakıma muhtaç hayvanların hikayelerini dernek kurucusu Oflaz'dan dinledi. Tüm gününü hayvanlarla huzurla geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, olanağı olan herkesi maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti.

Huzur, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:33 
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