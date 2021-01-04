BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033589
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,055259
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032094
|-0,24
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035490
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025984
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020101
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019244
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029622
|-0,04
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,021484
|-0,03
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021090
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,063971
|-0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020599
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018318
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026729
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045051
|-0,02
Kaynak: AA
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