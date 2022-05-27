Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı - Son Dakika
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Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı

27.05.2022 23:04

İstanbul'da Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde 1 kişinin öldüğü, 1’i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18’i tutuklandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İstanbul Beyazıt'taki Çadırcılar Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen esnaf arasında 23 Mayıs pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda tesadüfen orada bulunan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadshzade hayatını kaybetmiş, polis memuru G. K. ile 6 kişi yaralanmıştı.

21 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan 28 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Firari 5 şüpheli hakkında ise savcılık, yakalama emri çıkartılmasını talep etti. Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen 21 şüpheliden 1'inin ise tedavi gördüğü hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 21 şüpheliden 18'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 5 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı
Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı
Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyazıt'taki Silahlı Çatışma Şüphelilerinden 18'i Tutuklandı - Son Dakika


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